Punctul de trecere a frontierei de la Isaccea, pregatit in caz de intensificare a luptelor la Ismail

Mii de refugiati ucraineni au trecut pe la Isaccea de cand a inceput razboiul in Ucraina. Pana la inceperea razboiului, angajatii Navrom Bac nu permiteau ca la bord sa fie mai mult de 100 de persoane, cu exceptia celor din autoturisme si TIR-uri. Acum, in timpul zilei, trec si cate 700 de refugiati. Cu toate acestea, deocamdata autoritatile de frontiera nu iau in calcul nici suplimentarea numarului de curse cu bac de la Isaccea, nici anularea acestora, desi in regiunea Odesa se inregistreaza ... citeste toata stirea