Rafila: In acest sezon rece ne pot proteja doua vaccinuri: antigripal si anti-Omicron

Intr-o conferinta de presa sustinuta vineri, 16 decembrie 2022, la Galati, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a facut precizari legate de vaccinare, atat cea antigripala, cat si cea anti-COVID. "In acest sezon, in care au aparut deja virozele, ne pot proteja doua vaccinuri: vaccinul antigripal care mai este in farmacii si vaccinul pentru noua varianta de COVID-19, Omicron. Deja astazi (n.r. - vineri, 16 decembrie 2022), toate DSP-urile, pana la sfarsitul zilei, vor informa cetatenii unde