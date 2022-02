Ranitii din Ucraina, tratati in spitalele din Romania

Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca analizeaza toate posibilitatile de a sprijini poporul ucrainean grav afectat de agresiunea rusa, mentionand ca, in acest sens, impreuna cu membri ai Cabinetului, a donat sange si a luat decizia ca ranitii din Ucraina sa poata fi tratati in spitalele din Romania."Am luat o serie de masuri la nivel guvernamental si continuam sa analizam toate posibilitatile din punct de vedere institutional, sa facem tot ce ne sta in putinta sa sprijinim poporul ucrainean ... citeste toata stirea