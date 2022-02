Raport al Consiliului National Bisericesc: De 9 ori mai multe botezuri decat inmormantari in diaspora. In tara, de doua ori mai multe decese decat nasteri

In timp ce in diaspora romaneasca numarul copiilor botezati a fost anul trecut mult mai mare comparativ cu numarul inmormantarilor - de circa noua ori, in tara am avut de aproape doua ori mai multe decese decat nasteri.Stiripesurse.ro a remarcat ca raportul prezentat recent la sedinta Consiliului National Bisericesc consemneaza de noua ori mai multe botezuri decat inmormantari in diaspora. Clericii ortodocsi din diaspora au oficiat anul trecut 24.643 botezuri si numai 2.734 inmormantari. ... citeste toata stirea