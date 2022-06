"Rapsodie Dunarii", un regal vocal-simfonic cu intrare gratuita

Duminica, 03 iulie 2022, incepand cu ora 19.30, Parcul Muzeului Istoriei, Culturii si Spiritualitatii Crestine de la Dunarea de Jos va gazdui un Regal vocal-simfonic, sugestiv intitulat "Rapsodie Dunarii", dedicat Zilei Internationale a Dunarii, informeaza Teatrul National de Opera si Opereta "Nae Leonard"."A intrat in traditia teatrului ca ultimul spectacol al stagiunii sa-l sustinem in cadrul natural oferit de Parcul Muzeului, evenimente la care au participat in fiecare an, sute de galateni. ... citeste toata stirea