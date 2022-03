Rata de pozitivare la infectia cu SARS-CoV-2 a crescut

Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Adriana Pistol a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca se observa o crestere a ratei de pozitivare a testelor pentru infectia cu SARS-CoV-2.Ea a recomandat purtarea mastii sanitare de protectie in mijloacele de transport in comun, dar si in interior unde sunt mai multe persoane."Puteti observa ca deja rata de pozitivitate fata de saptamana anterioara, cand a fost aproape 9%, mai exact 8,9%, a ajuns in aceasta saptamana la 9,5%, iar rata de ... citeste toata stirea