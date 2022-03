Razboiul, tragaci al bolilor infectioase. Virusolog: "Oamenii vin in contact mult mai mult decat pe timp de pace"

Cercetatorul roman Costel Atanasiu, stabilit in SUA, trage un semnal de alarma asupra impactului posibil al razboiului din Ucraina in ceea ce priveste bolile infectioase, ca urmare a migratiei masive. "Oamenii vin in contact unii cu altii, mult mai mult decat pe timp de pace", afirma virusologul. Cercetatorul in virusologie Costel Atanasiu considera ca, din cauza stresului, lipsei somnului si igienei, alimentatie neadecvata, ore multe de stat in frig, refugiatii ucraineni se pot confrunta cu un ... citeste toata stirea