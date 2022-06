Recidivist arestat pentru un record de infractiuni. A lovit-o cu salbaticie pe fosta concubina si pe fetita acesteia

Individul a ajuns dupa gratii zilele trecute dupa ce a dat dovada de inconstienta si o violenta iesita din comun. Si-a lovit fosta concubina cu palmele si pumnii, iar cand fiica de 11 ani a acesteia i-a sarit in aparare, a lovit-o cu palma si a tras-o de par. Un recidivist s-a dat in stamba zilele trecute in fata unui bloc din Galati. Individul s-a imbatat si apoi si-a lovit cu brutalitate fosta concubina, fara sa ii pese ca la scena asista si fiica minora a acesteia, pe care a si agresat-o ... citeste toata stirea