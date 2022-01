RECLAMAEsII: Galatenii au inrosit telefonul politiei; 4.240 de sesizari, in 2021

Pe parcursul anului 2021, Dispeceratul Politiei Locale Galati a inregistrat un numar de 4.240 de sesizari telefonice, 760 dintre ele vizand tulburarea linistii publice. Urmeaza abaterile pe linie de legislatie rutiera - garaje sau parcari blocate voluntar in numar de 977, parcari neregulamentare in numar de 657 si au fost ridicate 19 autoturisme.Baza de date a fost utilizata in peste 18.700 de cazuri, 14.880 pentru verificari persoane si 3.907 verificari autoturisme.Totodata, in anul 2021, ... citeste toata stirea