RECORD ABSOLUT de infectari cu COVID-19 la Galati: 590, in 24 de ore

Institutia Prefectului Judetului Galati informeaza ca astazi, 27 ianuarie 2022, conform datelor centralizate de Directia de Sanatate Publica, situatia epidemiologica privind COVID-19 in judetul Galati se prezinta astfel: cazuri nou confirmate - 590; persoane vindecate - 94; teste efectuate - 1.662; persoane decedate - 1.Sunt cele mai multe cazuri de COVID-19 raportate in 24 de ore de la debutul pandemiei. Precizam ca anteriorul record a fost de 567 de cazuri, in data de 03.11.2021.In ceea ... citeste toata stirea