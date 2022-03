RED FLAGS: Instrument esential pentru depistarea timpurie a problemelor care apar in dezvoltarea copiilor

Parintii ingrijorati de felul in care se dezvolta copiii lor au acum la indemana un instrument pretios. Fundatia Inima de Copil (Galati) a realizat si va distribui in perioada urmatoare o brosura care vine in sprijinul parintilor si specialistilor pentru identificarea semnelor timpurii ale unor eventuale probleme aparute in dezvoltarea copiilor. Brosura, intitulata "Etape normale si semnale de alarma in dezvoltarea copilului de la 0-7", a fost realizata in parteneriat cu Asociatia Buna Ziua, ... citeste toata stirea