Refugiatii ucraineni invata limba romana la Galati, la Biblioteca

In contextul nefericitelor intamplari din Ucraina, Biblioteca Judeteana "V.A. Urechia", institutie subordonata Consiliului Judetean Galati, vine in sprijinul refugiatilor ucraineni prin o serie de proiecte de suflet, in colaborare cu mai multi parteneri.""Ora de limba romana pentru ucraineni" este un proiect pe care il realizam in parteneriat cu Asociatia Femeilor Profesioniste, sub indrumarea dnei prof. Emilia Plesa. Astazi, 23.03.2022, a avut loc prima intalnire din cadrul acestui proiect. ... citeste toata stirea