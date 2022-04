Refugiatii ucraineni, vizitati de oficiali europeni. "Trebuie sa fiti mandri de tara voastra"

Presedintele Social-Democratilor din Parlamentul European, Iratxe Garcia Perez, si europaramentarul Dan Nica, au vizitat luni seara, 11 aprilie, un centru din Galati unde sunt cazate mame si copii refugiati din Ucraina. In centrul de refugiati din blocul M, din municipiul Galati, sunt cazati aproximativ 100 de refugiati, in special femei si copii, care au fugit din calea razboiului.Oficialii europeni au vrut sa vada la fata locului care sunt nevoile celor care s-au refugiat in Romania, sa ... citeste toata stirea