Regal de diplome si medalii pentru elevii de la Centrul Judetean de Excelenta Galati

Din pasiunea copiilor pentru un domeniu care le place, imbinata cu profesionalismul si implicarea unor dascali de exceptie, nu poate rezulta decat excelenta si performanta.Centrul Judetean de Excelenta Galati (CEXGL), unitate de invatamant conexa a Ministerului Educatiei, cu personalitate juridica si coordonat metodologic de Inspectoratul Scolar Judetean, a strans, in primul an de functionare, zeci de elevi care fac performanta la cel mai inalt nivel sub coordonarea unora dintre mai buni si ... citeste toata stirea