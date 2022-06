Regizorul Tudor Platon, la deschiderea KineDok de la Muzeul de Arta Vizuala Galati

Muzeul de Arta Vizuala Galati invita galatenii la filme documentare KineDok powered by One World Romania.Joi, 16 iunie, la ora 18.00, incepe cea de-a opta editie a programului european KineDok powered by One World Romania cu documentarul "Casa cu Papusi". Proiectia va fi urmata de o discutie cu Tudor Platon, regizorul filmului.KineDok este un program unic in Europa prin amploarea sa, desfasurandu-se concomitent in 6 tari partenere: Republica Ceha, Slovacia, Ungaria, Croatia, Georgia si ... citeste toata stirea