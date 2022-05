Reglare de conturi intre clanurile de romi din Ivesti - Galati. Zeci de persoane s-au incaierat folosind arme albe

In jur de 40 de persoane s-au incaierat, ca-n Vestul salbatic, pe strazile din localitatea galateana Ivesti, folosind si arme albe. Sapte persoane au fost ranite si au ajuns la spitalele din Tecuci si Galati. Totul ar fi pornit de la reglare de conturi. Scandalul a avut loc sambata seara, la Ivesti, in judetul Galati. Politistii Sectiei 3 Politie Rurala Liesti au fost sesizati, prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la faptul ca, in comuna Ivesti, are loc un scandal in care sunt implicate ... citeste toata stirea