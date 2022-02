REPORTAJ Romanii care se hranesc cu alimente donate de supermaketuri inainte de expirare FOTO

Sute de persoane, copiii si adulti deopotriva, primesc in fiecare luna alimente de stricta necesitate, dar si conserve, dulciuri si chiar imbracaminte prin donatii de la mai multe supermarketuri, care ajung la organizatiile neguvernamentale prin Banca Regionala pentru Alimente din Galati. Banca pentru Alimente este un concept introdus in Romania pentru prima data in 2005 de un roman, Gabriel Sescu, si se bazeaza pe donarea de alimente, produse nonalimentare si imbracaminte de catre marile ... citeste toata stirea