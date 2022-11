Restaurantul City Campus din Galati amendat si inchis de Protectia Consumatorilor (FOTO)

In data de 11.11.2022, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Galati a verificat, in urma unei reclamatii, restaurantul City Campus, apartinand SC PEP&RIZ SRL.Pentru neregulile constatate, comisarii CJPC Galati au aplicat urmatoarele sanctiuni:- 1 amenda contraventionala, in valoare de 3.000 lei;- 1 avertisment;- oprirea temporara a prestarii serviciului pana la remedierea deficientelor;- oprirea definitiva de la utilizarea pentru prepararea mancarurilor a produselor ... citeste toata stirea