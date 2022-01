Revolta unui medic de familie: "Daca tot se doreste marea infectare, se pot folosi stadioanele"

Medicul specialist de medicina de familie Egri Eduard este revoltat de faptul ca autoritatile continua sa tina scolile deschise, desi foarte multi copii ajung la cabinetul sau infectati cu SARS-COV-2. "Indiferenta in medicina dar si in sanatate publica se numeste impostura", afirma medicul. Dr. Egri Eduard catalogheaza situatia ca fiiind un "haos" si se intreaba cat va mai continua "bataia de joc la adresa copiilor", in privinta deciziei de a mentine scolile deschise."Pe cat de puternici sunt ... citeste toata stirea