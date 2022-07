REVOLTATOR: Cum se iroseste, la Galati, apa cu care ar trebui sa se ude spatiile verzi (VIDEO)

In timp ce APA CANAL SA Galati face apeluri catre populatie sa foloseasca apa potabila in mod responsabil - citeste AICI! -, strict in scop casnic, menajer, angajatii Gospodarire Urbana, care raspund de udarea spatiilor verzi, lasa furtunurile sa curga pe carosabil zeci de minute.S-a intamplat astazi, 08 iulie, in zona centrala a municipiului Galati, pe asa numita "alee de la V-uri". Un cititor ne-a transmis filmarea cu urmatorul comentariu: "Am plecat spre piata si am vazut furtunul curgand ... citeste toata stirea