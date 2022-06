Rezultate Bacalaureat 2022: Galati, pe locul 3 la nivel national

Cu o promovabilitate de 81,3%, judetul Galati se afla pe locul 3 la nivel national in privinta promovabilitatii la examenul de Bacalaureat din acest an. Top 3 al judetelor care au avut cele mai bune rezultate sunt: Cluj, cu o rata de 85,1%, Iasi, cu 81,7%, Galati cu 81,6%, Braila cu 81,3%, iar Bucuresti este pe locul 5 cu 77,4%. In 2021, Galatiul a inregistrat o promovabilitate de doar 73,01%.Rezultatele la Bacalaureat 2022 au fost publicate astazi, 27 iunie 2022, pe site-ul dedicat al ... citeste toata stirea