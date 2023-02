Rezultate Recensamant | LISTA: Cati locuitori mai au localitatile din judetul Galati

Potrivit rezultatelor provizorii ale Recensamantului Populatiei si Locuintelor runda 2021 (RPL2021), populatia rezidenta a Romaniei este de 19.053.815 persoane, in scadere cu 1,1 milioane locuitori fata de recensamantul precedent (octombrie 2011). Majoritatea populatiei rezidente este de sex feminin (9.808,3 mii, reprezentand 51,5%) si traieste in mediul urban (9.941,2 mii, reprezentand 52,2%).In judetul Galati, populatia judetului Galati, in anul 2011 era de 536.167 persoane, iar ca urmare a ... citeste toata stirea