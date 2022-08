Doua cazuri de infectie cu variola maimutei au fost raportate in ultima saptamana, a anuntat secretarul de stat in Ministrul Sanatatii Adriana Pistol, marti, intr-o conferinta de presa.Numarul total de persoane infectate cu variola maimutei in Romania este de 32.Potrivit secretarul de stat, cei infectati cu acest virus sunt ... citeste toata stirea