S-a finalizat ancheta in dosarul pontajelor. Cei doi sefi din Politia Galati au fost trimisi in judecata

Prin rechizitoriul din data de 16.06.2022 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului MIRON DANIEL, adjunct al sefului I.P.J. Galati, la data faptelor, pentru savarsirea infractiunilor: cinci infractiuni de instigare la fals intelectual in forma continuata, uz de fals in forma continuata, doua infractiuni de abuz in serviciu in forma continuata, abuz in serviciu si sustragere sau distrugere de probe ori inscrisuri, toate aflate in concurs ... citeste toata stirea