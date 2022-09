Societatea Gospodarire Urbana informeaza cetatenii ca Plaja Dunarea s-a inchis. "Am incheiat o alta vara spectaculoasa! Speram sa va amintiti cu drag de zilele insorite si vesele petrecute in Aqua Park! In acest sezon au intrat la Plaja Dunarea 64.980 persoane, din care: 39.889 ... citeste toata stirea