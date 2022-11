S-a relansat Leru.ro - Magazinul Online de Fapte Bune

Asociatia Open Hub, cu sprijinul Thecon, organizeaza, pentru al patrulea an consecutiv, programul caritabil Leru.ro - Magazinul Online de Fapte Bune, unde cei interesati sunt invitati sa se implice in sustinerea unei cauze diferite de la o editie la alta. "Pentru al patrulea an consecutiv, cu ajutorul a zeci de voluntari care au donat expertiza, timp sau obiecte, am relansat magazinul online www.shop.leru.ro. La evenimentul Noaptea Elfilor, desfasurat pe 18 Noiembrie, profesionisti voluntari ... citeste toata stirea