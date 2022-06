S-a sinucis la 18 ani abia impliniti. O tanara din Galati s-a aruncat in gol din dragoste

O fata de 18 ani s-a aruncat de la etajul 5 al unui bloc din centrul Capitalei, iar in spatele tragediei ar sta un individ care a cucerit-o prin metoda "loverboy", acuza parintii ei. Vestea mortii a picat ca un traznet asupra intregii familii, care isi cauta acum dreptatea. In fata acuzatiilor, iubitul fetei neaga tot, noteaza observatornews.ro.Yasmin abia implinise 18 ani. Era eleva in ultimul an la un liceu din Galati. De doua zile era in Capitala, dormea in apartamentul unei alte fete, tot ... citeste toata stirea