S-a stins din viata fostul rector al Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati, prof.univ.dr. ing. Iulian Gabriel Birsan

Iulian Gabriel Birsan (65 ani), fost rector al Universitatii "Dunarea de Jos", din Galati, cunoscut profesor si cercetator, s-a stins din viata in dimineata zilei de 27 august 2022.Moartea sa a survenit in mod neasteptat, lasand in urma o familie indurerata si multi prieteni care i-au fost alaturi pana in ultima clipa.Prof.univ.dr. ing. Iulian Gabriel Birsan a absolvit in 1981 Politehnica Bucuresti, Facultatea TCM, sectia Masini - unelte. A activat in Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati ... citeste toata stirea