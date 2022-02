Scandal penal la o universitate romanesca. Dosar "in rem" pentru abuz in serviciu, delapidare si grup infractional organizat

Procurorii de pe langa Tribunalul Galati fac cercetari intr-un dosar penal de abuz in serviciu, delapidare si grup infractional organizat. Este vorba despre un dosar "in rem" deschis in urma unor sesizari facute de Ministerul Educatiei si a unor controale ale Curtii de Conturi, la Universitatea din Galati. In perioada 2018-2021, la Universitatea "Dunarea de Jos" Galati ar fi fost facute sute de plati pentru taxa de timbru, majoritatea in suma de 5 lei, fiind insa acoperite cu chitante in ... citeste toata stirea