Scandal terminat in spatele gratiilor la Galati

In data de 25 august 2022, la ora 21:58, Sectia 3 Politie Rurala Liesti a fost sesizata prin apel 112 de catre o femeie in varsta de 33 de ani din comuna Namoloasa, judetul Galati, cu privire la faptul ca se afla la adresa de domiciliu impreuna cu concubinul sau, iar fostul ei sot provoaca scandal in fata locuintei acesteia si ii ameninta cu acte de violenta, avand asupra sa un cutit.Politistii ajunsi in scurt timp la fata locului au constatat ca cele sesizate se confirma, identificand-o atat ... citeste toata stirea