Schimbari majore in Regulamentul cimitirelor din Galati

Primaria municipiului Galati a pus in dezbatere publica proiectul de hotarare privind completarea si modificarea H.C.L. nr. 304/30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a Caietului de sarcini pentru serviciul de administrare a cimitirelor din municipiul Galati."Aplicarea reglementarilor prevazute in H.C.L. nr. 304/2018 a dus la o mai buna organizare, functionare si evidenta referitor la atribuirea locurilor de inhumare, insa in ultima perioada s-a constatat ... citeste toata stirea