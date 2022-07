Scoala de Vara de Astronomie, la Galati, unde exista cel mai mare telescop din Romania destinat publicului

Misterioasa si captivanta lume a planetelor, stelelor si cometelor poate fi descoperita in cadrul scolii de astronomie organizata la Complexul Muzeal de Stiintele Naturii "Rasvan Angheluta" Galati. Observatiile astronomice se fac cu ajutorul celui mai mare telescop din tara destinat publicului. Diametrul oglinzii principale are jumatate de metru, ceea ce inseamna imagini mai clare si mai detaliate ale corpurilor ceresti.Printre temele care vor fi abordate in cadrul cursurilor sunt "Bolta ... citeste toata stirea