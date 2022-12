Scoala Gimnaziala Nr. 17 Galati are nevoie de votul tau!

Scoala Gimnaziala Nr. 17 Galati (Nichita Stanescu) are nevoie de sustinerea comunitatii galatene, a comunitatii ce crede si doreste sa promoveze educatia si reusitele elevilor. Elevii au participat la Concursul National "Scoala Banilor Bine Crescuti". Au impresionat juriul cu expresivitatea desenelor realizate si au ajuns in finala alaturi de alte 9 scoli din toata tara. Este singura scoala finalista din regiune."Pentru a aduce Trofeul la noi in scoala avem nevoie de voturi pentru a castiga ... citeste toata stirea