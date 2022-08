Scoala va incepe tot cu WC-ul in fundul curtii si fara apa in mai multe unitati de invatamant din judetul Galati

Dupa ani si ani de discutii, reportaje, investitii in orice altceva numai in ce trebuie nu, sute de scoli si gradinite incep din nou cursurile tot cu WC-ul in fundul curtii. Nici judetul Galati nu face exceptie pentru ca si aici inca mai sunt unitati de invatamant fara apa potabila si grupuri sanitare in interior.Potrivit unei informari cu privire la masurile dispuse la nivelul Inspectoratului Scolar Judetean Galati in vederea inceperii in conditii optime a anului scolar 2022-2023 prezentata ... citeste toata stirea