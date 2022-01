SE GOLESC AUTOBUZELE: Pensionarii galateni nu vor mai calatori gratuit nelimitat!

O noua grila de gratuitati si reduceri la transportul public local ar putea fi aprobata de Consiliul Local Galati in sedinta de maine, 27 ianuarie 2022.Modificarile se impun avand in vedere faptul ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata a crescut, incepand cu 01 ianuarie 2022 si, totodata, a fost finalizata implementarea sistemului de taxare automata.Potrivit documentelor care insotesc proiectul de hotarare pentru aprobarea tarifelor practicate pentru serviciul de transport ... citeste toata stirea