In ultimele zile focarele de pesta porcina se inmultesc in localitatea Corni din judetul Galati. In mai putin de o saptamana s-au luat masuri pentru la suspiciunea sau confirmarea a unor focare de pesta porcina in localitatea Urlesti, comuna Corni, si pe fondul de vanatoare Adam.Comitetul Judetean pentru Situatii ... citeste toata stirea