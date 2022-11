Se modifica, din nou, hotararea privind indexarea impozitelor si taxelor locale

Primaria municipiului Galati intentioneaza sa indexeze din nou impozitele si taxelor locale si, in acest sens, a lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr 294/19.04.2022 privind indexarea impozitelor si taxelor locale incepand cu anul 2023.Astfel, se propune indexarea anuala in functie de rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima zi lucratoare a lunii octombrie a fiecarui an si publicata in Jurnalul Uniunii Europene si de nivelurile minime ... citeste toata stirea