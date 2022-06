Se opreste apa, 24 de ore, in Galati

Societatea APA CANAL S.A. Galati anunta realizarea unor lucrari de investitii in sistemul de alimentare cu apa potabila, lucrari ce implica oprirea Statiei de Repompare Filesti in intervalul: 28.06.2022, ora 08.00 - 29.06.2022, ora 08.00. Redam comunicatul integral al societatii:"Statia de repompare Filesti este supusa reabilitarii integrale in cadrul POIM "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014 - 2020", Contract GL-CL-01 ... citeste toata stirea