Seara de film in aer liber, cu intrare gratuita, la Tecuci

In vacanta serile de film nu se opresc. Clubul de Istorie A"Excelsior" Tecuci sub coordonarea Muzeului de Istorie A"Teodor Cincu" Tecuci organizeaza cea de-a VIII-a seara de film din anul 2022, de data aceasta in aer liber. "Proiectul a fost initiat in anul 2021 si s-a dovedit a fi un real succes. Dorim prin intermediul acestor seri de film sa prezentam productii educative, istorice si care sa adune tinerii intr-un mediu cultural. Va invitam vineri, 5 august 2022, incepand cu ora 21.00, la o ... citeste toata stirea