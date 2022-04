Seceta "a ucis" recoltele. Aproape 4.000 de hectare de rapita sunt compromise total in judetul Galati

Seceta pune pe "butuci" culturile din Romania. In judetul Galati, din cele 7.000 de hectare insamantate cu rapita in toamna anului trecut, aproximativ 3.800 au fost compromise. Probleme sunt si la culturile de porumb si floarea soarelui. Potrivit specialistilor, in ceea ce priveste rezerva de apa din sol, se poate spune ca exista un deficit extrem. Cele mai mari probleme pana acum sunt la culturile de rapita."Perioada de insamantare a coincis cu o perioada fara precipitatii, pentru ca seceta a ... citeste toata stirea