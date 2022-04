Sediul Bibliotecii Judetene "V.A. Urechia" din Galati a obtinut titlul de Marca Patrimoniului European

Palatul Comisiei Europene a Dunarii - sediul Bibliotecii Judetene "V.A. Urechia" inca din anul 1968 - a obtinut titlul de Marca Patrimoniului European, in cadrul competitiei internationale organizata de Comisia Europeana. Astfel, monumentul istoric de la Galati, pentru care Biblioteca Judeteana "V.A. Urechia", cu sprijinul Consiliului Judetean, s-a inscris in competitia europeana, este candidatul din partea Romaniei care a fost declarat castigator si va primi, in curand, onoranta distinctie ... citeste toata stirea