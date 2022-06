Sefa Parlamentului European vrea Romania in spatiul Schengen. "Voi face tot ce-mi sta in putinta sa va ajut"

Roberta Metsola, presedintele Parlamentului European, face lobby pentru Romania si anunta ca sprijina aderarea tarii noastre la Spatiul Schengen. "Voi face tot ce-mi sta in putinta sa va ajut in urmatoarele etape", este mesajul lui Metsola pentru romani. Mesajul a fost transmis de la Strasbourg, unde s-au reunit toti europarlamentari. "Ati asteptat prea mult si este incorect. Si daca este necesar, voi spune din nou acest lucru (...) Pot sa va spun ca in Parlamentul European aveti sprijin deplin, ... citeste toata stirea