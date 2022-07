Sefii din Politie acuzati de fals si uz de fals sunt liberi sa plece din tara. Judecatorii au ridicat toate interdictiile

Judecatoria Galati a revocat controlul judiciar in cazul fostului inspector sef adjunct al Inspectoratului Judetean de Politie Galati, comisarul sef Daniel Miron, si fostului sef al Serviciului de Investigatii Criminale (SIC) Galati, comisarul sef Ionut-Nelu Surugiu. Dupa ce initial ridicase o parte din interdictiile impuse celor doi politisti, printre care se numara si cea privind exercitarea profesiei, Judecatoria Galati a revocat in 20 iunie controlul judiciar in cazul acestora.Asta ... citeste toata stirea