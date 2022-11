Seful Serviciului Imigrari Galati si-a pierdut viata intr-un accident rutier petrecut la Iazu

Seful Serviciului Imigrari Galati, comisarul sef Ciprian Simu, si-a pierdut viata, la numai 41 de ani, in dimineata zilei de luni, 07 noiembrie 2022, in urma unui accident rutier, petrecut in zona localitatii Iazu din judetul Ialomita. Barbatul se afla la volanul masinii, in autoturism aflandu-se si sotia impreuna cu fiica sa, si se deplasa catre Galati. Autoturismul a fost lovit de un camion condus de un cetatean ucrainean, care a intrat ... citeste toata stirea