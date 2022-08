Semimaraton Galati, cel mai mare eveniment sportiv si filantropic din judet. O fundatie comunitara a creat totul

Semimaraton Galati reuneste la start alergatori de performanta si incepatori, persoane cu dizabilitati, antreprenori locali, seniori si copii. Prin donatii se strang anual zeci de mii de lei, cu care sunt finantate proiecte care sprijina terapia copiilor cu dizabilitati, digitalizarea educatiei si educatia de mediu. Semimaraton Galati, cel mai mare eveniment sportiv si filantropic din judet, ajuns in acest an la a noua editie, este organizat, ca in fiecare an, de Fundatia Comunitara Galati. ... citeste toata stirea