Semnele care iti arata ca esti manipulat si cat de grav iti afecteaza viata. Drumul de la dependenta la libertate

Foarte putini dintre noi se intreaba daca sunt sau nu manipulati, ori daca au fost in trecut. Cei mai multi neaga de rusine sau ca sa nu le fie afectat statul social. In realitate, manipularea neconstientizata ne poate distruge viata psihic, emotional, social si financiar. Multi dintre noi cred ca nu sunt sau nu pot fi manipulati. Fara o analiza atenta a modului in care ne comportam si actionam in raport de ceea ce primim informational din exterior nu vom constientiza niciodata cat de grav este ... citeste toata stirea