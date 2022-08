Si-a pierdut viata la doar 22 de ani lovit de masina

Un teribil accident produs in Galati la inceputul lunii august a dus la decesul unui tanar de numai 22 de ani. Acesta a fost lovit de masina, a intrat in coma, iar dupa cateva zile a murit la spital.Apropiatii tanarului acuza ca autoritatile nu se ocupa de acest caz si au demarat o campanie pe pagina de facebook "Lupta Pt Seby". "Pe site-ul politiei rutiere nu exista acest accident afisat, iar despre dosarul in cauza nu se stie nimic", ne-au sesizat acestia.La solicitatea Monitorul de Galati, ... citeste toata stirea