Si-a ucis cumnata deoarece credea ca i-a facut farmece, iar nevasta l-a parasit. Daunele record stabilite de instanta

Un barbat a fost condamnat pentru omor dupa ce si-a lovit cumnata in cap cu o teava metalica pana cand aceasta s-a prabusit in stare de inconstienta la pamant. La scurt timp a decedat, iar ucigasul a invocat faptul ca o forta malefica l-a impins sa comita fapta. Femeia a lasat in urma trei copii minori. Tribunalul Galati l-a condamnat la 12 ani de inchisoare pentru omor pe Melut Luca, un barbat care locuieste in satul galatean Bucesti. Instanta a stabilit ca ucigasul sa le plateasca celor trei ... citeste toata stirea