Si-a ucis fratele cu mai multe lovituri de cutit. Anchetatorii incearca sa afle de ce

Un barbat din Galati a fost arestat preventiv pentru omor asupra unui membru de familie dupa ce si-a atacat propriul frate cu un cutit, lovindu-l in piept si torace. Un galatean a ajuns dupa gratii, in contextul in care si-a omorat fratele lovindu-l de mai multe ori cu un cutit."S-a retinut ca, la data de 05.03.2022, in jurul orei 10,00, inculpatul i-a aplicat victimei, fratele sau, lovituri de cutit in zona pieptului si in zona toracica, cauzandu-i leziuni traumatice, care au condus la ... citeste toata stirea