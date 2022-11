Slujba de binecuvantare a caminelor studentesti la Galati (FOTO)

La Galati a avut loc in seara zile de 17 noiembrie 2022 binecuvantarea tinerilor studenti si masteranzi ai Universitatii "Dunarea de Jos" si a caminelor studentesti din cadrul Complexului "Alexandru Ioan Cuza" la inceputul unui nou an universitar."Slujba Agheasmei mici a fost savarsita de Inaltpreasfintitul Parinte Casian, Arhiepiscopul Dunarii de Jos, impreuna cu un sobor de preoti din municipiul Galati, in fata troitei ridicata pentru studenti in campusul universitar galatean.Si in acest an ... citeste toata stirea